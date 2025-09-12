DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Fast food internacional inaugura unidade no Shopping Nova Estação, em Mauá

Segundo a empresa, 33 pessoas foram contratadas para a operação, sendo 15 delas jovens em busca do primeiro emprego

12/09/2025 | 15:33
Mauá ganhou uma nova unidade do McDonald’s, instalada dentro do Shopping Nova Estação, anexo ao Terminal Rodoviário e à estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A localização foi escolhida para atender principalmente quem circula diariamente pela região, oferecendo um ponto de alimentação rápida antes ou depois dos deslocamentos.

O restaurante conta com balcão e três totens de autoatendimento, alternativa que busca reduzir o tempo de espera nos pedidos. A abertura também trouxe impacto no mercado de trabalho local. Segundo a empresa, 33 pessoas foram contratadas para a operação, sendo 15 delas jovens em busca do primeiro emprego.

