Nacional Titulo Saúde

Demanda por vacinas contra o sarampo aumenta 114% em 2025 até agosto, mostra levantamento

Embora o Brasil tenha obtido a certificação internacional de área livre do sarampo, a circulação global do vírus aumenta o risco de reintrodução no País, especialmente por meio de "casos importados"

12/09/2025 | 14:38
FOTO: Tânia Rêgo/Agência Brasil
FOTO: Tânia Rêgo/Agência Brasil


A divulgação de uma nota técnica pelo Ministério da Saúde alertando para uma escalada de casos de sarampo nas Américas puxou para cima a procura por exames e vacinas contra a doença, aponta levantamento feito pela Memed, plataforma de prescrição digital.

De janeiro a agosto, a demanda por exames relacionados ao sarampo aumentou 47% no período, em comparação com igual intervalo de 2024.

Já a aplicação de vacinas cresceu 114% nos primeiros oito meses deste ano.

Somente em São Paulo, houve crescimento de 58% no total de exames e de 110 em vacinas.

De acordo com a plataforma, a demanda por diagnósticos e vacinas relacionadas ao sarampo reflete a crescente preocupação da comunidade médica e da população em geral com a doença.

A procura se intensificou a partir de maio, coincidindo com a nota técnica do Ministério. No documento, a Pasta alerta para um crescimento de 11 vezes no número de ocorrências até a 16ª semana epidemiológica de 2025, encerrada em 19 de abril.

Ao todo, foram registrados 2.325 casos, incluindo quatro óbitos em países como Argentina, Bolívia, Canadá, México, Estados Unidos e Brasil.

