Linha 10-Turquesa da CPTM terá mudanças em Mauá e Ribeirão Pires

Os passageiros da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que atende o Grande ABC, devem ficar atentos às mudanças operacionais neste fim de semana, devido a obras de manutenção preventiva e carga e descarga de materiais na via. No domingo (14), das 4h às 6h, os trens circularão apenas pela plataforma 1 nas estações Ribeirão Pires e Guapituba, em Mauá.

As demais linhas da CPTM também terão alterações. Na Linha 7-Rubi, os trens partem e chegam pela plataforma 2 da Estação Botujuru no sábado (13) à noite e das 4h até às 18h de domingo.

Já na Linha 11-Coral, a circulação ocorrerá pela plataforma 2 nas estações Antônio Gianetti Neto, Ferraz de Vasconcelos e Poá no sábado e durante toda a operação de domingo. Entre 7h30 e 17h, os trens chegam e partem ao atendimento normal para Palmeiras-Barra Funda após as 17h

Na Linha 12-Safira os trens usarão as plataformas 2 nas estações Jardim Romano e Engenheiro Manoel Feio no sábado à noite e, no domingo, circularão pela plataforma 2 na Estação Engenheiro Goulart para manutenção preventiva.

Durante o domingo, entre 5h e meia-noite, os trens do Expresso Aeroporto funcionam com intervalos de 30 minutos.

Durante o festival The Town, entre 12 e 14 de setembro, todas as linhas da companhia estarão disponíveis para ida e volta. A estação Palmeiras-Barra funcionará para embarque e desembarque nas madrugadas, enquanto as demais estações abrirão apenas para desembarque. As transferências com Metrô, ViaMobilidade e ViaQuatro também permanecerão abertas.