Ribeirão Pires recebe vagões e materiais da CPTM

A Prefeitura de Ribeirão Pires recebeu da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) a doação de dois vagões históricos que farão parte de ações culturais e turísticas no município. Os veículos ferroviários desativados são da Série 2100 (carro 2132) e da Série 5000 (carro 5060), ambos considerados inservíveis para operação, mas que agora ganham novo destino como elementos de preservação da memória ferroviária do Grande ABC.

“A chegada dos vagões também resgata a importância histórica da ferrovia para a região. Os trilhos chegaram à Província de São Paulo em 16 de fevereiro de 1867, sendo a primeira ferrovia em solo paulista e a quinta do Brasil, contribuindo decisivamente para o surgimento das cidades do então Grande ABC e o desenvolvimento econômico local”, explicou Elias Pereira da Silva, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo.

Segundo os termos de doação assinados, cada vagão é avaliado em R$ 48 mil e será destinado a projetos de intervenção cultural e artística, com destaque para a valorização da história ferroviária que marcou o crescimento da região.

Além dos dois vagões, a CPTM repassou à Prefeitura 134 metros de trilhos, 101 dormentes e mais de 2 toneladas de sucata ferrosa de via permanente. Avaliados em R$ 29,8 mil, esses materiais servirão para a montagem da estrutura que acomodará os veículos ferroviários em espaço público da cidade.

O acordo, firmado sem custos para o município, estabelece que a retirada e o transporte dos vagões e materiais ferroviários serão realizados pela Prefeitura, diretamente do Pátio da Lapa, em São Paulo. Com a chegada dos vagões e materiais ferroviários, Ribeirão Pires avança na preservação de sua memória coletiva. A iniciativa fortalece a parceria com a CPTM e transforma o patrimônio ferroviário em um novo atrativo turístico, além de promover espaços de convivência e reforçar a identidade cultural do Grande ABC.

