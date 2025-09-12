Lyanco, do Atlético-MG, faz post misógino após derrota para o Cruzeiro e apaga

Lyanco, jogador do Atlético-MG,tem sido criticado nas redes sociais por uma publicação misógina após a derrota dessa quinta-feira (11) para o Cruzeiro na Copa do Brasil, que eliminou o time da competição. Além disso, as provocações entre os clubes rivais também trouxeram gritos homofóbicos da torcida no Mineirão.



LEIA MAIS: Cruzeiro x Atlético-MG: árbitro registra cantos homofóbicos e pode ter punição

Toda polêmica começou quando os times mineiros foram sorteados para o duelo das quartas de final na Copa do Brasil. Lyanco provocou a torcida celeste: "(Risos) Esses cruzeirenses... O que mais quero é pegar vocês. Comemora não."



Em campo, a partida de ida resultou em uma derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG dentro de casa, na Arena MRV. Já nessa quinta-feira (11), o clube precisava virar o placar no Mineirão, mas acabou sofrendo dois gols de Kaio Jorge, somando 4 a 0 no agregado.



Durante o jogo, Lyanco teve um desentendimento com o camisa 19 do Cruzeiro e a torcida celeste - que bateu recorde de público com 61.584 pessoas presentes - entoou gritos homofóbicos, como: "Lyanco, viado."



Após a derrota para o rival, o zagueiro se recusou a falar com a imprensa. Pelas provocações da torcida, ele fez um post misógino nas redes sociais que dizia: "Feliz em voltar a jogar! Muito trabalho pela frente! Ainda com objetivos no ano, foco, trabalho e fé em Deus!!! A guerra continua, a luta continua. A vida é desse jeito, ou você abaixa a cabeça e enfraquece, ou levanta a cabeça e enfrenta como homem!"



Logo, depois, ele finalizou com a parte que gerou grande repercussão nas redes sociais: "Boa a todas as meninas, menstruaram e viraram mocinhas. Feliz dia."

O jogador apagou a última parte após receber uma enxurrada de críticas.

Reações

Nas redes sociais, a reação do público foi de críticas pelo posicionamento do jogador. "Jogador mais patético do futebol brasileiro", disse um usuário do X (antigo Twitter).



"Sem brava?? Você é um palhaço! Jogar bola que é bom, nada!", afirmou um torcedor no post de Lyanco, que teve mais de 17 mil comentários. "Tem duas mulheres em casa, tem irmã e me posta coisa preconceituosa tá de parabéns hein", criticou uma outra conta.