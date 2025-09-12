DGABC
Cultura & Lazer Titulo Música

The Town terá pocket show do musical 'Homem com H', sobre Ney Matogrosso

No espetáculo, o ator Renan Mattos dá vida ao camaleônico Ney Matogrosso, acompanhado por uma banda ao vivo

Natasha Werneck
12/09/2025 | 11:12
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O público do The Town terá uma oportunidade única de conferir uma apresentação inédita do musical Homem com H, que celebra a carreira de Ney Matogrosso. O pocket show será apresentado no Lounge da Porto do festival na noite de domingo (14), após às 20h, último dia do evento.

No espetáculo, o ator Renan Mattos dá vida ao camaleônico Ney Matogrosso, acompanhado por uma banda ao vivo. A performance revisita momentos marcantes da trajetória de um dos maiores ícones da música brasileira, com intensidade e emoção.

O pocket show marca também o retorno do musical ao palco do Teatro Porto, no dia 19 de setembro. Durante o festival, os ingressos estarão com 10% de desconto no Lounge.

O Lounge da Porto do The Town já recebeu outra apresentação especial no primeiro final de semana do festival, quando a atriz Mel Lisboa interpretou Rita Lee em uma performance que encantou os espectadores.

Serviço:

- Pocket show Homem com H

Data: 14/09, domingo, após às 20h

Local: Lounge do The Town


