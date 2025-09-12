The Town terá pocket show do musical 'Homem com H', sobre Ney Matogrosso

O público do The Town terá uma oportunidade única de conferir uma apresentação inédita do musical Homem com H, que celebra a carreira de Ney Matogrosso. O pocket show será apresentado no Lounge da Porto do festival na noite de domingo (14), após às 20h, último dia do evento.



No espetáculo, o ator Renan Mattos dá vida ao camaleônico Ney Matogrosso, acompanhado por uma banda ao vivo. A performance revisita momentos marcantes da trajetória de um dos maiores ícones da música brasileira, com intensidade e emoção.



O pocket show marca também o retorno do musical ao palco do Teatro Porto, no dia 19 de setembro. Durante o festival, os ingressos estarão com 10% de desconto no Lounge.



O Lounge da Porto do The Town já recebeu outra apresentação especial no primeiro final de semana do festival, quando a atriz Mel Lisboa interpretou Rita Lee em uma performance que encantou os espectadores.



Serviço:

- Pocket show Homem com H

- Data: 14/09, domingo, após às 20h

- Local: Lounge do The Town