Iza, Lady Gaga e Shakira: nomes de cantoras dominam batismo de pets no Brasil

Um levantamento feito pela Petlove, a partir de dados de 1,8 milhão de animais cadastrados, apontou que cantoras internacionais e atrações ligadas ao festival The Town estão entre as principais inspirações na hora de batizar cães e gatos no Brasil.
O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner. Outras artistas como Shakira, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Madonna e Beyoncé também aparecem entre os nomes mais usados por tutores.
As 20 divas mais lembradas:
- Diana (Ross)
- Lady (Gaga)
- Tina (Turner)
- Shakira
- Pink
- Sabrina (Carpenter)
- Donna (Summer)
- Taylor (Swift)
- Britney (Spears)
- Olivia (Rodrigo)
- Rihanna
- Miley (Cyrus)
- Cher
- Céline (Dion)
- Adele
- Alicia (Keys)
- Mariah (Carey)
- Madonna
- Ariana (Grande)
- Beyoncé
O efeito The Town
Além das divas internacionais, nomes ligados ao festival The Town também aparecem com destaque. O mais escolhido foi João Gomes, seguido por Don Toliver e Natasha Bedingfield. Entre os brasileiros, também se destacam Iza, Glória Groove, Pitty, Péricles, Joelma e Ivete Sangalo.
Top 10 relacionados ao festival:
- João (Gomes)
- Don (Toliver)
- Natasha (Bedingfield)
- Iza
- Boy (Bruna)
- Glória (Groove)
- Pitty
- Péricles
- Joelma
- Ivete (Sangalo)
