Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Festival

Com recepção calorosa, Camila Cabello chega em São Paulo para o The Town

A artista, que se apresenta no próximo domingo (14) no festival The Town, foi recepcionada por um grupo de fãs que aguardava sua chegada desde a madrugada

Natasha Werneck
12/09/2025 | 09:56
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


A cantora Camila Cabello desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 6h desta sexta-feira (12). A artista, que se apresenta no próximo domingo (14) no festival The Town, foi recepcionada por um grupo de fãs que aguardava sua chegada desde a madrugada.

Simpática, Camila parou para tirar fotos, dar autógrafos e cumprimentar o público. Ela estava acompanhada da mãe, Sinu, que registrava o momento com uma câmera de vídeo.

Em rápida interação com os fãs, a cantora disse estar animada para o show. “Oiii, estou ansiosa para ver vocês no The Town”, afirmou, sorridente.

A apresentação de Camila Cabello está marcada para domingo (14), às 20h30, no palco Skyline, antecedendo a atração principal da noite, Katy Perry.


