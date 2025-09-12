DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Economia

Trump diz que cortes de juros e tarifas recíprocas são necessários para 'prosperidade' dos EUA

12/09/2025 | 10:51



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) já deveria ter retomado a flexibilização das taxas de juros no país e também voltou a reiterar críticas ao presidente do BC dos EUA, Jerome Powell. As declarações foram feitas em entrevista na manhã desta sexta-feira, 12, ao programa Fox & Friends, da Fox News.

"Powell está pelo menos um ano atrasado em cortes de juros. Imagine como a economia estaria ainda melhor, se ele já tivesse começado", disse o presidente dos Estados Unidos.

Trump argumentou que a inflação no país está baixa, elogiou os novos recordes do mercado acionário e defendeu que o sucesso da economia está relacionado às suas políticas tarifárias. "Elas corrigiram injustiças, mas agora estão na Suprema Corte e temos que vencer esse caso", afirmou.

O presidente norte-americano classificou este como o processo "mais importante" na Justiça dos EUA no momento, mas evitou comentar diretamente sobre como o governo poderia lidar com uma eventual derrota. "Se perdermos na Suprema Corte, teremos que devolver trilhões e trilhões de dólares. Seria muito difícil", disse, reiterando que acredita ter o poder como presidente para controlar as tarifas diante de desafios para a segurança nacional. "Temos que manter tarifas para prosperar como país".

Em relação ao quadro fiscal, Trump afirmou que está trabalhando com os republicanos para evitar uma paralisação do governo e aprovar a medida provisória que propõe estender o nível de gastos federais até janeiro de 2026. "Provavelmente vamos conseguir", disse.


