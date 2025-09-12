DGABC
Produção industrial cresce em 8 de 18 locais em julho ante julho de 2024, diz IBGE

12/09/2025 | 10:47
A produção industrial cresceu em 8 dos 18 locais pesquisados em julho de 2025 ante julho de 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Vale citar que julho de 2025 (23 dias) teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior (23)", lembrou o IBGE.

Houve expansão no Espírito Santo (14,5%), Rio de Janeiro (10,4%), Mato Grosso do Sul (7,4%), Pernambuco (4,5%), Santa Catarina (2,2%), Goiás (2,0%), Região Nordeste (0,8%) e Bahia (0,1%). Amazonas e Ceará tiveram estabilidade.

Na direção oposta, foram registradas quedas no Rio Grande do Norte (-19,1%), Mato Grosso (-14,6%), Pará (-4,2%), Rio Grande do Sul (-2,7%), Maranhão (-1,4%), Paraná (-1,1%), São Paulo (-0,9%) e Minas Gerais (-0,7%).

Na média global, a indústria nacional avançou 0,2% em julho de 2025 ante julho de 2024.


