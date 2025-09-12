Jessie J chega a São Paulo para o The Town e brinca com foto após voo de 12h

A cantora britânica Jessie J, atração deste sábado (13) no The Town, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (12). Recepcionada por fãs, a artista distribuiu autógrafos, tirou fotos e cumprimentou o público.



Antes de embarcar, Jessie mostrou nos stories do Instagram um momento descontraído: enquanto arrumava as malas, comia pão de queijo, que classificou como o “único lanche possível”. Já em solo brasileiro, compartilhou a postagem de um fã-clube que celebrava a chegada da artista e destacava o sucesso da faixa Believe in Magic, que alcançou o primeiro lugar no iTunes Brasil.



Em seguida, a cantora publicou uma foto de paparazzi registrando sua chegada ao aeroporto e brincou com a situação: “[Risos] Essa foto foi tirada há duas horas? Direto de um voo noturno de 12 horas. Estou com uma cara ÓTIMA. No fundo, amo o fato de não ligar mais para isso. É libertador. Perdi muito tempo nos meus 20 anos me importando. Olá, Brasil”.



Jessie J se apresenta no palco Skyline às 18h10 de sábado (13), logo antes de Ivete Sangalo e da headliner da noite, Mariah Carey.