Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Política Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 12 de setembro de 2025

Fernandes
12/09/2025 | 09:22
FOTO: Fernandes
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O STF (Supremo Tribunal Federal) fixou ontem, durante o quinto dia de julgamento, a pena de 27 anos e três meses de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por liderar a trama de golpe de Estado, após os resultados das eleições de 2022. A dosimetria foi definida depois da Primeira Turma formar maioria pela condenação do ex-chefe da Nação e de outros sete réus apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por cinco crimes imputados – três no caso de Alexandre Ramagem.

LEIA TAMBÉM:

STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses pela trama golpista


