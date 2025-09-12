Veja a charge do 'Diário' para o dia 12 de setembro de 2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) fixou ontem, durante o quinto dia de julgamento, a pena de 27 anos e três meses de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por liderar a trama de golpe de Estado, após os resultados das eleições de 2022. A dosimetria foi definida depois da Primeira Turma formar maioria pela condenação do ex-chefe da Nação e de outros sete réus apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por cinco crimes imputados – três no caso de Alexandre Ramagem.

