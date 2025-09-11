DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Política Titulo Decisão

STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses pela trama golpista

Por 4 votos a 1, Primeira Turma da Suprema Corte impõe derrota a ex-presidente e mais sete réus

Bruno Coelho
11/09/2025 | 19:19
FOTO: Lula Marques/Agência Brasil
FOTO: Lula Marques/Agência Brasil


No quinto dia de julgamento realizado nesta quinta-feira (11), a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) fixou pena de 27 anos e três meses ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por cinco crimes em decorrência da trama de golpe de Estado, após os resultados das eleições de 2022. A dosimetria foi definida após a formação do placar de 4 votos um pela condenação do liberal, acusado de liderar a organização criminosa, com os posicionamentos do relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A pena de Bolsonaro veio após os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que seguiram Moraes e Dino por todos os crimes apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) a Bolsonaro, assim isolando Luiz Fux, que se posicionou por absolver o ex-presidente. A Primeira Turma discute também a fixação das penas de outros réus envolvidos na trama golpista.

