Netflix faz convocação para profissionais do entretenimento

O pessoal do mercado de Entretenimento (novelas, séries, realities...) está recebendo em sua ‘caixa de entrada’ uma convocação da Netflix para um evento no Rio de Janeiro. A gigante do streaming não entra muito em detalhes a respeito, o que tem provocado certa expectativa em todos. Diz apenas que o seu “time de Conteúdo no Brasil tem o prazer de convidá-lo(a) para um encontro especial com autores e diretores do Rio de Janeiro”.

E que “vamos aproveitar um momento de descontração para nos reunir e nos conhecer melhor em um dos lugares mais bonitos da cidade”.

O evento acontecerá em um badalado restaurante do Jardim Botânico, dia 23, a partir das 19h.

Acredita-se que, entre um bom vinho e outro e possível anúncio de investimentos, também poderá entrar no cardápio um tema ainda espinhoso para as plataformas: a regulamentação do streaming no Brasil. Uma conversa sobre o que poderá favorecer a produção nacional e maneiras de contornar a precarização nos contratos dos profissionais que transitam nessa cadeia. É o que se espera.

