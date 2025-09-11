DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Novidades

Veja trailer e cartaz de 'Enterre Seus Mortos', novo filme de Selton Mello

Filme inspirado em obra de Ana Paula Maia chega aos cinemas no dia 30 de outubro, às vésperas do Halloween

Renan Soares
11/09/2025 | 15:46
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O diretor Marco Dutra (As Boas Maneiras, O Silêncio do Céu, Quando Eu Era Vivo) lança Enterre Seus Mortos, thriller estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, com estreia marcada para 30 de outubro, distribuído pela O2 Play. O filme é inspirado no livro homônimo de Ana Paula Maia, premiada escritora brasileira conhecida por explorar o lado mais sombrio da vida contemporânea, e ganhou um novo cartaz e trailer.

A história acompanha Edgar Wilson (Selton Mello), responsável por remover animais mortos nas rodovias da fictícia cidade de Abalurdes. Ao lado de Tomás (Danilo Grangheia), ex-padre excomungado, e da chefe Nete (Marjorie Estiano), Edgar vê sua rotina ser transformada por sinais de um possível apocalipse, criando uma narrativa que mistura suspense, terror e metáforas sobre o colapso social e o fim dos tempos.

O filme, que já participou de festivais internacionais renomados, como Sitges (Espanha), Festival do Rio, Mostra Internacional de São Paulo, BFI London, Festival Internacional de Tóquio e Cleveland International Film Festival, será o filme de abertura da Expocine em 30 de setembro. Trata-se de mais uma colaboração entre Marco Dutra e Selton Mello, repetindo o sucesso de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Produzido pela RT Features e sendo um Original Globoplay, Enterre Seus Mortos aposta em uma atmosfera sombria e simbólica, explorando elementos de terror, fantasia e drama existencial.

 


