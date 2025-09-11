Veja trailer e cartaz de 'Enterre Seus Mortos', novo filme de Selton Mello

O diretor Marco Dutra (As Boas Maneiras, O Silêncio do Céu, Quando Eu Era Vivo) lança Enterre Seus Mortos, thriller estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, com estreia marcada para 30 de outubro, distribuído pela O2 Play. O filme é inspirado no livro homônimo de Ana Paula Maia, premiada escritora brasileira conhecida por explorar o lado mais sombrio da vida contemporânea, e ganhou um novo cartaz e trailer.

A história acompanha Edgar Wilson (Selton Mello), responsável por remover animais mortos nas rodovias da fictícia cidade de Abalurdes. Ao lado de Tomás (Danilo Grangheia), ex-padre excomungado, e da chefe Nete (Marjorie Estiano), Edgar vê sua rotina ser transformada por sinais de um possível apocalipse, criando uma narrativa que mistura suspense, terror e metáforas sobre o colapso social e o fim dos tempos.

O filme, que já participou de festivais internacionais renomados, como Sitges (Espanha), Festival do Rio, Mostra Internacional de São Paulo, BFI London, Festival Internacional de Tóquio e Cleveland International Film Festival, será o filme de abertura da Expocine em 30 de setembro. Trata-se de mais uma colaboração entre Marco Dutra e Selton Mello, repetindo o sucesso de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Produzido pela RT Features e sendo um Original Globoplay, Enterre Seus Mortos aposta em uma atmosfera sombria e simbólica, explorando elementos de terror, fantasia e drama existencial.