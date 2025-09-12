Invasores proíbem Defesa Civil de vistoriar imóvel de antigo hospital

O grupo de invasores que tomou o prédio de um antigo hospital no Centro de Diadema impediu a atuação da Defesa Civil. Na tarde des quinta-feira (11), agentes estiveram no imóvel, localizado na esquina da Rua Oriente Monti com a Avenida Alda, com o objetivo de vistoriar a estrutura.

A ação visava avaliar a segurança das instalações, já que o MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas), responsável por organizar a ocupação do imóvel, afirmou que cerca de 200 famílias, incluindo crianças, estão no local.

Em nota, a Prefeitura informou que há suspeita de instabilidade estrutural no prédio invadido. Por esse motivo, foi solicitada a atuação da Defesa Civil, com o objetivo de verificar possíveis riscos à integridade física dos ocupantes. No entanto, a equipe técnica foi impedida de entrar no imóvel e, por isso, não conseguiu atestar a segurança das instalações, o que pode representar risco de acidentes graves ou até fatais.

A Prefeitura informou ainda que estuda quais medidas serão adotadas para possibilitar a avaliação do prédio.

LEIA TAMBÉM:

Invasão a prédio de antigo hospital é política, diz Prefeitura de Diadema