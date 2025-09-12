DGABC
Setecidades Titulo Previsão do Tempo

Grande ABC amanhece mais frio nesta sexta com máximas de até 21°C

O tempo deve permanecer fechado também à noite, com muitas nuvens. A queda na temperatura reforça a sensação de frio em relação aos últimos dias

Natasha Werneck
12/09/2025 | 08:18
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A sexta-feira (12) será marcada por temperaturas mais baixas no Grande ABC, de acordo com a previsão do Climatempo. Todas as cidades da região terão mínimas de 13°C e céu encoberto em boa parte do dia, com sol entre muitas nuvens.

Em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a máxima não deve passar dos 20°C. Já em São Caetano, a temperatura pode chegar a 21°C, sendo a cidade com o clima mais ameno da região.

O tempo deve permanecer fechado também à noite, com muitas nuvens. A queda na temperatura reforça a sensação de frio em relação aos últimos dias.


