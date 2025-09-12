DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Trânsito

Motoristas encaram congestionamentos na Anchieta rumo ao Litoral e São Paulo

A Ecovias reforça que motoristas podem acionar o atendimento emergencial, disponível 24 horas, pelo telefone 0800 019 7878 — que também funciona via WhatsApp — ou pelos call boxes instalados ao longo da rodovia

Natasha Werneck
12/09/2025 | 08:11
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Rodovia Anchieta registra pontos de congestionamento na manhã desta sexta-feira (12), de acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. A atualização mais recente, às 8h, aponta tráfego intenso tanto no sentido Litoral quanto em direção a São Paulo.

No sentido Litoral, há filas entre o km 63 e o km 65, provocadas pelo excesso de veículos comerciais. Já no sentido capital, a lentidão ocorre do km 13 ao km 10 e também do km 19 ao km 17, devido ao alto fluxo de veículos.

Nos demais trechos sob concessão, o tráfego segue sem registros de congestionamentos. O clima na região de planalto está encoberto, com chuva no topo da serra e tempo fechado também na interligação entre os sistemas.

A Ecovias reforça que motoristas podem acionar o atendimento emergencial, disponível 24 horas, pelo telefone 0800 019 7878 — que também funciona via WhatsApp — ou pelos call boxes instalados ao longo da rodovia.


