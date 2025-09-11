DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia


A Adobe, empresa de softwares de criação de mídias digitais, atingiu US$ 5,99 bilhões de receita no terceiro trimestre fiscal de 2025, encerrado no dia 29 de agosto. O valor é uma máxima recorde, representando um crescimento de 11% ao ano. Os números ficaram acima das expectativas dos analistas de receita de US$ 5,92 bilhões, de acordo com estimativas compiladas pela FactSet.

A empresa obteve lucro ajustado de US$ 5,31 por ação no terceiro trimestre fiscal, ante expectativa dos analistas de lucro de US$ 5,18 por ação.

A inteligência artificial, uma das áreas de destaque da empresa, foi uma das responsáveis pelos enormes ganhos. "A receita recorrente anual influenciada por IA ultrapassou os US$ 5 bilhões, e a receita anual de produtos construídos com foco em IA já superou a meta de US$ 250 milhões, antes do fim do ano", disse Shantanu Narayen, presidente e CEO da Adobe.

As ações da empresa subiam 2,92% perto das 19h02 (de Brasília) no after-hours da Bolsa de Nova York. O papel acumula uma queda de 21,17% no ano.


