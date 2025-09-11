Imprensa internacional repercute condenação de Bolsonaro no STF e vê teste para democracia

A imprensa internacional repercute amplamente a formação de maioria na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. O tema ganhou destaque nas páginas iniciais dos principais portais de notícias do planeta, que lembraram a pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para reverter o julgamento com a imposição de tarifas ao Brasil.

"Ex-presidente do Brasil Bolsonaro é considerado culpado de conspiração para golpe", ressalta a manchete da BBC, ao noticiar que o líder da direita pode enfrentar décadas de prisão após o julgamento. O The New York Times ressaltou que Bolsonaro é acusado de supervisionar uma "vasta conspiração" que incluiria planos de reverter o resultado das eleições de 2022 e de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor do pleito.

"Isso marca um momento crucial em um julgamento de meses que testou a maior democracia da América Latina, dominou as manchetes no país e no exterior e lançou dúvidas sobre o futuro jurídico e político da figura de direita mais poderosa do Brasil", pontuou o NYT.

O The Washington Post também chamou atenção para o impacto do caso na "jovem democracia" brasileira e a deterioração das relações com os EUA. Para o diário, a decisão do STF pode marcar um "ponto de virada" para uma nação que já foi alvo de múltiplos golpes de estado ao longo da história.

O Post comentou ainda que o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, teve o visto revogado por meio da lei Magnitsky. No mês passado, o jornal americano entrevistou Moraes, que acusou as autoridades americanas de não entenderem o caso.

A Bloomberg reproduz uma foto de Bolsonaro na página inicial, com uma reportagem que enfatiza o fato de o político ser o primeiro ex-presidente do País condenado por tentativa de golpe.

Destaque na Europa

Na Europa, o assunto também domina o noticiário, ao lado do assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk. A versão online do espanhol El Paísestampa na manchete principal: "Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado". A publicação classifica o ex-presidente como uma figura "ultradireitista" que buscou não entregar o poder para o rival.

Na França, o Le Monde destaca que o julgamento está na raiz de uma "crise sem precedente" entre Brasil e EUA. O britânico The Telegraph cita o apelido de "Trump dos Trópicos" frequentemente associado a Bolsonaro e vê paralelos entre os eventos de 8 de janeiro de 2023 com a invasão da sede do legislativo americano em 6 de janeiro de 2021.

O Bild, da Alemanha, diz que o resultado é um "passo histórico". Na Holanda, o Trouw traz a notícia também como maior destaque e ressalta que a decisão deve "enfurecer" o presidente dos EUA, Donald Trump.

A agência de notícias Reuters chama a condenação de um "golpe poderoso ao movimento de extrema-direita que ele Bolsonaro criou". O veículo coloca o episódio em um contexto geral de julgamentos contra outras figuras conversadoras globalmente, como Marine Le Pen na França e Rodrigo Duterte nas Filipinas.