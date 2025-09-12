DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo Negócios

Lula e chanceler alemão reforçam apoio a acordo Mercosul-UE em telefonema

De acordo com informe da pasta, os líderes conversaram por cerca de meia hora e trataram da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia ainda em 2025

12/09/2025 | 10:45
Compartilhar notícia
FOTO: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
FOTO: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve conversa telefônica com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na tarde desta quinta-feira (11). De acordo com informe da pasta, os líderes conversaram por cerca de meia hora e trataram da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia ainda em 2025.

"Ambos saudaram o encaminhamento do Acordo MERCOSUL - União Europeia para apreciação pelo Conselho Europeu. Reiteram, nesse sentido, seu apoio à assinatura do Acordo, ainda em 2025, como sinal de compromisso dos dois blocos regionais com o desenvolvimento, com o livre-comércio e com um sistema multilateral de comércio centrado na Organização Mundial do Comércio", diz comunicado da Secom.

A nota também afirma que Lula confirmou a participação do Brasil como país homenageado na Feira Industrial de Hannover de 2026. Eles também acordaram realizar, no próximo ano, a terceira edição da Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível, em data a ser combinada por meio dos canais diplomáticos.

A Secom informou ainda que "os dois mandatários também reafirmaram o compromisso com a defesa da democracia e do multilateralismo" e que falaram sobre a cooperação existente em matéria de comércio, mudança do clima e transição energética.

Além disso, reportou que "ao recordar a tradicional cooperação em matéria de meio ambiente e enfrentamento da mudança do clima, o presidente Lula ressaltou a importância da COP30 em Belém para reunir compromissos climáticos ambiciosos e à altura da crise climática que o planeta vive". Na ocasião, Merz afirmou que a Alemanha terá representação de alto nível na COP em Belém.

LEIA TAMBÉM:

Macron e Otan reafirmam apoio à Polônia após incursão militar russa


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.