Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Política

Trump diz estar surpreso com resultado do julgamento de Bolsonaro no STF

Segundo Trump, Bolsonaro é um bom homem e ele não via isso acontecendo

11/09/2025 | 18:27
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que achou "muito surpreendente" a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

"Assisti ao julgamento, conheço-o muito bem. Como líder estrangeiro, acho que ele era um bom presidente", disse a repórteres. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", acrescentou.

Segundo Trump, Bolsonaro é um bom homem e ele não via isso acontecendo. O republicano não respondeu se acrescentaria mais sanções ao Brasil.

