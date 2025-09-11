Trump solicita apelação para remover Cook do conselho do Fed antes de decisão de juros

A administração Trump pediu a um tribunal de apelações que remova Lisa Cook do conselho de diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até a segunda-feira, 15, antes da próxima votação do banco central sobre as taxas de juros.

O pedido representa um esforço extraordinário da Casa Branca para moldar o conselho antes que o comitê do Fed se reúna na próxima terça e quarta-feira.

Ao mesmo tempo, os republicanos do Senado estão pressionando para confirmar Stephen Miran, indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para uma vaga aberta na diretoria do BC, o que pode acontecer já na segunda-feira.

Trump tentou demitir Cook em 25 de agosto, mas um juiz federal decidiu essa semana que a remoção era ilegal.

O republicano acusou Cook de fraude hipotecária porque ela aparentemente declarou duas propriedades como "residências principais" em julho de 2021. Fonte: Associated Press

