Defesa Civil alerta para forte queda de temperatura em Santo André

Depois de um dia marcado por altas temperaturas e baixa umidade do ar, Santo André se prepara para uma mudança brusca no clima. A Defesa Civil municipal informou que, a partir desta sexta-feira (12), os termômetros devem registrar declínio significativo, com máximas em torno de 20°C. O frio deve se alastrar para as outras cidades do Grande ABC.

O aviso chega logo após o alerta emitido para esta quinta-feira (11), quando a umidade relativa do ar caiu para menos de 30%. A condição, somada ao calor e à presença de ventos, elevou para nível “muito alto” o risco de incêndios na região.

Durante o período de calor intenso, o órgão orientou a população a manter hidratação constante, evitar exercícios físicos nos horários mais quentes, utilizar umidificadores ou toalhas úmidas em ambientes fechados e aplicar protetor solar regularmente.

Com a chegada do frio, os alertas mudam, mas a atenção deve ser mantida. A Defesa Civil recomenda que moradores redobrem os cuidados com pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo idosos, crianças e população em situação de rua. A orientação também é evitar improvisar aquecedores e não acender fogueiras, práticas que podem gerar acidentes.

Em caso de emergência, a população deve acionar os serviços pelo telefone 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

