Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Nestlé expande programa de agricultura regenerativa no Brasil para 3,8 mil fazendas

11/09/2025 | 17:07
A Nestlé anunciou nesta quinta-feira, 11, em nota, a expansão do programa Nescafé Plan no Brasil, ligado à agricultura regenerativa. Presente desde 2011 sob a iniciativa "Cultivado com Respeito", o plano triplicou o número de fazendas participantes nos últimos três anos, somando, agora, 3.800 em operação nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

Segundo o comunicado da companhia suíça, o crescimento faz parte de um esforço global com investimento de 1 bilhão de francos suíços (o equivalente a R$ 6,8 bilhões), destinado até 2030, que visa promover a cafeicultura regenerativa, focando em práticas agrícolas que conservem recursos naturais.

"Esse avanço reforça a relevância do Brasil como origem para o café da Nestlé em todo o mundo", cita, na nota, o gerente de agricultura para cafés da Nestlé, Rodolfo Clímaco.

Com o aumento do investimento no País, a equipe de agrônomos também cresceu, passando de 21 para 35 especialistas. Atualmente, 76% das fazendas adotam práticas regenerativas, resultando em propriedades que são, em média, 60% mais produtivas em comparação com as que não adotam.

O programa Nescafé Plan, com parcerias em 16 países e 200 mil cafeicultores, baseia-se em três pilares: capacitação dos agricultores, proteção dos recursos naturais e promoção de práticas na cadeia de valor. Globalmente, 32% do café já é produzido por meio de fazendas regenerativas, superando a meta antecipada de 20% para 2025, com uma nova meta de 50% até 2030.

Essas ações apoiam os compromissos da Nestlé de garantir 100% de café de origem responsável até 2025 e reduzir pela metade a pegada de carbono até 2030.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


