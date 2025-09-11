Tomorrowland Brasil abre 500 vagas de treinamento para trabalhar no evento

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, em parceria com o Tomorrowland Brasil 2025 e a Prefeitura da Estância Turística de Itu, vai oferecer 500 vagas gratuitas de capacitação para interessados em trabalhar no festival. Os treinamentos, voltados a funções de atendimento, orientação ao público e equipe de bar, acontecem em setembro e serão realizados em formato de masterclasses.

As inscrições estão abertas até 16 de setembro no site do CULTSP PRO. Podem participar candidatos com 18 anos ou mais, completos até 1º de setembro de 2025. A formação não garante contratação, mas poderá ser considerada como diferencial em processos seletivos conduzidos por empresas parceiras. O resultado da seleção será divulgado no site do programa, com prioridade para moradores de Itu.

O primeiro curso, Básico de Atendimento e Hospitalidade Tomorrowland Brasil 2025, será no dia 19 de setembro, das 18h às 21h, com 250 vagas. O conteúdo vai abordar cultura e valores do festival, práticas de comunicação clara e proatividade, além de aspectos organizacionais e de hospitalidade. Entre os professores está Líbia Macedo, especialista em gestão de eventos com mais de 25 anos de experiência.

Já o segundo, Básico Operacional de Alimentação e Bebidas, acontece no dia 20 de setembro, das 9h às 12h, também com 250 vagas. O treinamento terá introdução ao funcionamento do evento, protocolos de segurança alimentar e práticas de atendimento em bares e pontos de alimentação. A equipe docente inclui Carolina Oda, gastrônoma e professora de hospitalidade, especialista em gestão de bares e tendências de bebidas.

O Tomorrowland Brasil, que será realizado no Parque Maeda, em Itu, é um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, reunindo milhares de pessoas de diversas nacionalidades. O evento, fruto da parceria entre a DC Set Group e a We Are One World, se tornou referência internacional e tem impacto significativo na economia local, especialmente na geração de empregos.

O programa CULTSP PRO, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão, oferece formações voltadas ao setor cultural e criativo em áreas como artes cênicas, audiovisual, música, gastronomia e moda sustentável. Em Itu, a iniciativa se soma às políticas municipais de geração de oportunidades e qualificação profissional.

Serviço

Inscrições: até 16 de setembro de 2025, no site www.cultsppro.org.br/br/inscricoes

Idade mínima: 18 anos completos até 1º de setembro de 2025

Treinamentos:

Básico de Atendimento e Hospitalidade Tomorrowland Brasil 2025 – 19/9 (sexta), das 18h às 21h – até 250 vagas

Básico Operacional de A&B: Alimentação e Bebidas Tomorrowland Brasil 2025 – 20/9 (sábado), das 9h às 12h – até 250 vagas