Incêndio atinge palco principal do festival Tomorrowland na Bélgica

Um incêndio atingiu o palco principal do festival de música eletrônica Tomorrowland nesta quarta-feira, 16, na cidade de Boom, na Bélgica. O evento estava programado para começar na sexta-feira, 18. Segundo os organizadores, não houve vítimas.

De acordo com o jornal belga De Standaard, o fogo foi registrado por volta de 18h30 no horário local. Cerca de uma hora depois, as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros. Ainda não se sabe o que deu início ao incêndio.

Em coletiva de imprensa, Debby Wilmsen, porta-voz do Tomorrowland, afirmou que o festival não será adiado, mas que os organizadores ainda estão decidindo como os shows serão divididos sem o palco principal. Os outros palcos não foram afetados pelo incêndio.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostrama estrutura montada no parque De Schorre tomada por chamas e fumaça.

"A obra-prima já foi. Não podemos reconstruir o palco principal porque foram anos de trabalho, mas todos os outros palcos ainda estão totalmente intactos", disse Wilmsen, conforme a imprensa belga.

O corpo de bombeiro ainda está no local. Os moradores de zonas próximas ao espaço do festival foram orientados a fecharem suas janelas e portas por conta da fumaça.

O Tomorrowland, considerado o maior festival de música eletrônica no mundo, teve sua primeira edição em 2005 na Bélgica. O evento também tem uma edição brasileira sediada na cidade de Itu, no interior de São Paulo, que está marcada para outubro.