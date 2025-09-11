DGABC
Setecidades Titulo Veja data

Mauá retoma Fórum Municipal de Educação com debate neste mês

Evento acontece em 26 de setembro e é aberto ao público, sem necessidade de inscrição

Do Diário do Grande ABC
11/09/2025 | 16:14
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Fórum Municipal de Educação de Mauá será retomado em 2025 com o tema Construindo a Educação que Queremos, no dia 26 de setembro, às 18h30, no auditório da Secretaria de Educação (Rua Rio Branco, 183, 10º andar – Centro).

Organizado pela Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Educação, o encontro funciona como um espaço democrático de participação social, permitindo que profissionais da educação, representantes do poder público, universidades, conselhos municipais, empresários e sociedade civil organizada acompanhem, avaliem e proponham melhorias para a política educacional local.

Entre os principais temas da edição deste ano estão a valorização dos profissionais da educação, inclusão, qualidade do ensino e gestão participativa, com debates voltados à construção de uma educação pública de excelência, alinhada às necessidades da comunidade.

O fórum é aberto ao público e não exige inscrição prévia.

