Danilo Sanches e Engrenagem levam música autoral a palcos do Grande ABC

O mês de setembro marca uma agenda especial para a banda abc-dense Danilo Sanches e a Engrenagem, que retorna aos palcos do Grande ABC com dois shows em locais distintos. O primeiro será na Virada Cultural de São Bernardo, no dia 21/9, às 17h, um dos maiores eventos culturais oficiais da região. Na semana seguinte, no dia 28/9, o grupo se apresenta no Morcego Bar, em Santo André, espaço independente conhecido por valorizar a música autoral.

Os dois shows reforçam a identidade múltipla do trabalho de Danilo, que transita em palcos institucionais e casas alternativas sem perder a essência de sua proposta: criar música que conecta espiritualidade, identidade e cotidiano urbano. O repertório inclui os singles mais recentes, como Na Porta de Casa e Entra no Clima, além de composições inéditas que farão parte do aguardado álbum de estreia da banda.

“É um privilégio poder estar em espaços tão diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. A Virada é um grande encontro da cultura popular, enquanto o Mocergo representa a força da cena independente que se constrói no dia a dia. Em ambos, a ideia é compartilhar o que temos preparado para o disco e fortalecer o diálogo com o público do ABC. Desta vez, chegamos com novidades na formação: os dois shows terão a banda completa no palco, incluindo a seção de metais, o que traz ainda mais potência e camadas ao nosso som”, afirma Danilo.

Com mais de 15 anos de trajetória, Danilo Sanches já se apresentou em festivais e circuitos culturais pelo estado, dividiu palco com nomes como Kiko Dinucci e produziu trabalhos de rappers e coletivos musicais. Agora, coloca em prática uma agenda que reafirma seu lugar como voz ativa da música independente paulista.

