Fabíola Oliveira emociona com arte, cores e superação em Diadema

Evento mostra trajetória de luta e talento da pintora
“Foi um passado de grandes lutas, mas hoje comemoro, porque consegui!”. Assim se expressou Fabíola Oliveira, organizadora do evento A Arte de Conversar Com O Mundo Através do Silêncio, com auxílio de sua tradutora Lucienne, realizado neste sábado (6) na Biblioteca Olíria de Campos Barros, em Diadema.
A ação aconteceu por meio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de 2024 e da Vi Libras, e contou ainda com um coquetel para todos os convidados.
A história de Fabíola e a pintura
Fabíola Oliveira acumula quatro profissões: fisioterapeuta no Hospital Municipal de Diadema, tradutora e intérprete de línguas, professora de Libras e pintora.
Com deficiência auditiva desde o nascimento, ela relatou como passou a perceber o mundo de uma forma diferente. “ Aos 20 dias, tive uma febre alta e os médicos não sabiam o que era. Podia ser meningite ou até mesmo sarampo. Recebi antibióticos e todos os sintomas passaram”, contou.
Fabíola continuou: “Todos da minha família perceberam que eu era surda só quando tinha dois anos. Uma vez, estava brincando com minha prima, me virei de costas e começaram a me chamar, porém não ouvi nada. Me levaram ao médico e me deram o diagnóstico de surdez neurossensorial bilateral”. Desde então, a artista enxerga o mundo de outra maneira.
A pintura e a exposição
Fabíola também deu aulas para pessoas com necessidades especiais e próximas a ela, incluindo o filho de sua chefe, que praticava equoterapia.
Antes de liberar o público para conferir as obras, a tradutora Lucienne explicou algumas adaptações: “Nós queremos que todos tenham uma experiência imersiva nos delicados detalhes da Fabíola. Por isso colocamos uma placa em braile explicando o intuito da exposição, além de QR codes para conferirem a descrição audiovisual dos projetos.”
O catálogo da artista era vasto: com obras que vão de 1997 até 2025, todos os quadros mostram a face multifacetada de Fabíola.
Os traços impressionaram Adria Gonçalves, que comentou: “Ela foi minha professora de Libras e, desde aquela época, já sabia que era um ser humano maravilhoso, mas não sabia desse lado artista da Fabíola. Tudo estava lindo!”
