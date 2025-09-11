DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 11 de setembro de 2025

Seri
11/09/2025 | 09:47
Compartilhar notícia
FOTO: Seri/DGABC
FOTO: Seri/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC quer que a renovação do contrato de concessão da Enel, prevista para 2028, esteja condicionada à comprovação de melhorias no serviço prestado. A cobrança ocorre diante de um histórico de falhas no fornecimento de energia e de processos judiciais movidos contra a concessionária em São Paulo e no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM:

Consórcio cobra melhorias antes de renovação da concessão com a Enel


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.