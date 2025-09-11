DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Abertura no dia 14

Andreense será o representante do Grande ABC no Paulista de Futsal Down

A competição terá início no domingo, dia 14, no ginásio do Sport Clube Corinthians Paulista

Do Diário do Grande ABC
11/09/2025 | 09:32
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Andreense FC será o representante do Grande ABC no Campeonato Paulista de Futsal Down. A competição terá início no domingo, dia 14, no ginásio do Sport Clube Corinthians Paulista.

Além do time da região e do Alvinegro paulista, a competição terá sete clubes: Ituano Futsal, Incas/Botucatu, APABB/São Paulo, Brodowski, Projeto UP/Santos Pouso Alegre/MG e Adapite/Lorena.

A agremiação do Grande ABC terá representantes nas categorias ouro e prata. Nesta última, a estreia do Andreense será às 10h de domingo, diante do Incas de Botucatu, no campo do Fundação, em São Caetano. No mesmo local, mas já às 13h, o Andreense vai enfrentar o Ituano, atual campeão paulista e tricampeão brasileiro.

As finais da competição serão no dia 9 de novembro, na cidade de Guararema.

PAULISTA CUP

O time sub-20 do Andreense encara o União Mogi FC, às 10h de hoje, no campo do Guaraciaba, em Santo André. Na rodada passada, a equipe perdeu, por 1 a 0, para o Guararema, fora de casa.

LEIA TAMBÉM:

Volta ciclística cruza sete municípios no domingo


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.