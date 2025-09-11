Andreense será o representante do Grande ABC no Paulista de Futsal Down

O Andreense FC será o representante do Grande ABC no Campeonato Paulista de Futsal Down. A competição terá início no domingo, dia 14, no ginásio do Sport Clube Corinthians Paulista.

Além do time da região e do Alvinegro paulista, a competição terá sete clubes: Ituano Futsal, Incas/Botucatu, APABB/São Paulo, Brodowski, Projeto UP/Santos Pouso Alegre/MG e Adapite/Lorena.

A agremiação do Grande ABC terá representantes nas categorias ouro e prata. Nesta última, a estreia do Andreense será às 10h de domingo, diante do Incas de Botucatu, no campo do Fundação, em São Caetano. No mesmo local, mas já às 13h, o Andreense vai enfrentar o Ituano, atual campeão paulista e tricampeão brasileiro.

As finais da competição serão no dia 9 de novembro, na cidade de Guararema.

PAULISTA CUP

O time sub-20 do Andreense encara o União Mogi FC, às 10h de hoje, no campo do Guaraciaba, em Santo André. Na rodada passada, a equipe perdeu, por 1 a 0, para o Guararema, fora de casa.

LEIA TAMBÉM:

Volta ciclística cruza sete municípios no domingo