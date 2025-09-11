Volta ciclística cruza o Grande ABC no domingo

A 26ª edição da Volta Ciclística Internacional do ABC vai invadir as sete cidades no domingo. A largada das categorias Elite, Sub-23, Open Master e Junior masculinos será às 8h, na Vila de Paranapiacaba, em Santo André, e o percurso passará por todos os municípios, totalizando 65 km. Além disso, os ciclistas ainda darão mais 30 voltas no circuito de 2 km montado na Avenida Ulisses Guimarães, onde também competirão as demais categorias, completando os 125 km totais.

A disputa é realizada pela FPC (Federação Paulista de Ciclismo) com a supervisão da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e o apoio das Prefeituras da região.

O evento faz parte do calendário oficial do Estado de São Paulo. Neste ano, que marca o centenário da Federação Paulista de Ciclismo, a competição será preparatória para a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, entre os dias 17 e 21 de setembro, com a participação de equipes estrangeiras.

A prova contará pontos para o Ranking Paulista de Estrada e para o Ranking Nacional, na Classe 3, para todas as mais de 30 categorias em disputa. Iniciantes Open Masculino e Feminino e Master Open Masculino não contarão pontos para o ranking.

A prova terá premiação em dinheiro para as categorias Elite-Sub-23 masculino e Elite Feminino. No masculino, o primeiro receberá R$ 2.000, enquanto a vencedora no feminino levará R$ 1.000.

