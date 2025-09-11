São Caetano tem superávit de 800 vagas na educação

Reorganização realizada pela Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Educação, permitiu que a cidade registrasse superávit de 800 vagas na educação infantil. O resultado é fruto de uma ampla reestruturação da rede municipal, conduzida desde o início do ano, que otimizou a utilização das salas de aula e adequou a oferta de acordo com a demanda real das famílias.

Segundo o secretário de Educação, Fabiano Augusto João, a principal medida foi a redistribuição inteligente das turmas. Antes, as escolas chegavam a abrir diversas salas com poucos alunos matriculados, o que gerava desperdício de estrutura e de profissionais. Agora, cada unidade passou a operar com capacidade adequada, garantindo qualidade no atendimento e a abertura de novas vagas quando necessário.

No total, 5.592 estudantes estão matriculados na rede municipal de ensino. “Conseguimos equilibrar a oferta em todo o território da cidade. Se antes havia turmas de meio período com poucos estudantes, hoje conseguimos readequar a rede, ampliando grupos de berçário e organizando a progressão das crianças por faixa etária”, explicou o secretário.

O resultado desse processo foi o aumento da oferta, principalmente nas turmas de berçário, mas também para os demais grupos da educação. “Em uma reorganização que também garantiu equilíbrio entre procura e atendimento, eliminando filas de espera”, destacou a Prefeitura.