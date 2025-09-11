DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Canal 1

Uma nova aposta: quem tem a imagem mais suja no ar?

A partir desta semana, então, temos um festival, com a grande maioria delas procurando se superar, em função da cobertura dos julgamentos em Brasília

Flávio Ricco
11/09/2025 | 08:49
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução / BandNews
FOTO: Reprodução / BandNews Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Parece que as TVs, especialmente as de jornalismo, resolveram combinar e disputar entre elas qual consegue botar a imagem mais suja no ar? Páreo duro.

A partir desta semana, então, temos um festival, com a grande maioria delas procurando se superar, em função da cobertura dos julgamentos em Brasília.

Pior é que se trata de algo até absolutamente sem sentido, porque todo ser humano normal, de carne e osso, e ainda que no melhor das suas faculdades mentais, não consegue captar o tanto de material, simultaneamente, despejado na tela.

Ou se presta bem atenção em uma coisa ou se desvia para a outra. Não tem como ser diferente.

Só que falar e demonstrar que não funciona, como aqui se faz e sempre se fez, de nada adianta, diante de uma insistência que chega a ser impiedosa e desrespeitosa com todos.

Uma insensibilidade, parece, que não tem volta. Só podem estar apostando. E se já está ruim, parece, há o esforço para ficar ainda pior e mais imundo.

LEIA TAMBÉM:

Vale Tudo: confrontos e revelações marcam últimos capítulos, veja resumo

TV TUDO

Inauguração do CEU

Foi das mais emocionantes a inauguração do CEU Silvio Santos, em solenidade na manhã de ontem, na Cidade Ademar-SP. Presença do prefeito Ricardo Nunes e das filhas de SS, Silvia, Cíntia e Renata Abravanel.

Revitalização

A marca Jovem Pan está passando por um processo de rebranding, que já pode ser constatado nos programas da emissora. Neste trabalho de revitalização, o desejo é que prevaleça apenas o Jovem Pan como destaque, com ajustes em letras e cores do logotipo, entre outras ações.

Lugar ideal

O vôlei encontrou na TV paga e no streaming o seu lugar ideal, diante de partidas normalmente muito longas. Na TV aberta, os compromissos de grade são sempre inflexíveis.

Problema antigo

Não de agora, mas desde sempre, quando ainda mandava lá, o Boni não permitia vôlei e nem tênis na programação da Globo. O problema ainda é o mesmo. Os jogos têm hora para começar, alguns nem isso, mas nunca para terminar.

Festa bonita

Na companhia da sempre alegre e sensitiva figura do Chico Barney, pudemos acompanhar a gravação do Altas Horas, 25 anos de Globo. Um especial de Caetano Veloso, com Gil, Ivete, Ney Matogrosso e companhia bela. Incrível a capacidade do Serginho Groisman em sempre reunir os melhores artistas e músicos.

Tô voltando – 1

André Marques, após anunciar, em 2022, saída da Globo depois de 27 anos de história na casa, até foi procurado e chegou a conversar com outras TVs. Só que nada foi em frente e ele seguiu com outros projetos.

Tô voltando – 2

Data hoje, no entanto, já se pode falar no seu possível retorno à Globo. As negociações para comandar um programa de temporada na TV paga do Grupo estão bem avançadas.

Esperança existe

Nesta quarta-feira (10), foi anunciado o acordo SBT-NSports para a transmissão da Copa do Mundo do ano que vem. Vale dizer que a Record, mesmo com as esperanças diminuídas, não jogou a toalha. É um assunto que a sua direção continua analisando.

Fundamental – 1

Na situação em que se encontram, para SBT e Record, todo e qualquer movimento de uma ou de outra, na briga pelo segundo lugar da TV aberta é e sempre será fundamental. Vale recordar que a Record, por causa do seu bom jornalismo, tirou a vice-liderança do SBT na pandemia.


Fundamental – 2

Analistas do mercado também enxergam esta Copa do Mundo do ano que vem como um outro marco que poderá ser decisivo na briga pela segunda colocação. Podemos entender que a concorrência será enorme, mas com 104 jogos existe a chance de todas as TVs se divertirem à vontade.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.