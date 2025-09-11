Uma nova aposta: quem tem a imagem mais suja no ar?

Parece que as TVs, especialmente as de jornalismo, resolveram combinar e disputar entre elas qual consegue botar a imagem mais suja no ar? Páreo duro.

A partir desta semana, então, temos um festival, com a grande maioria delas procurando se superar, em função da cobertura dos julgamentos em Brasília.

Pior é que se trata de algo até absolutamente sem sentido, porque todo ser humano normal, de carne e osso, e ainda que no melhor das suas faculdades mentais, não consegue captar o tanto de material, simultaneamente, despejado na tela.

Ou se presta bem atenção em uma coisa ou se desvia para a outra. Não tem como ser diferente.

Só que falar e demonstrar que não funciona, como aqui se faz e sempre se fez, de nada adianta, diante de uma insistência que chega a ser impiedosa e desrespeitosa com todos.

Uma insensibilidade, parece, que não tem volta. Só podem estar apostando. E se já está ruim, parece, há o esforço para ficar ainda pior e mais imundo.

