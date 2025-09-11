Vale Tudo: confrontos e revelações marcam últimos capítulos, veja resumo

A novela Vale Tudo entra em sua semana decisiva com embates, reviravoltas e segredos que prometem movimentar os próximos capítulos. Entre os destaques, estão a guerra de poder entre Marco Aurélio e Odete Roitman, a humilhação de Maria de Fátima e a pressão sobre a TCA diante de denúncias e escândalos. Confira o que vai ao ar de quarta (10) a sábado (13).



Quarta-feira, 10 de setembro – Capítulo 141



Marco Aurélio exige mais lucros da TCA e enfrenta Odete. A socialite teme perder prestígio após a publicação de uma matéria revelando seus relacionamentos. Enquanto isso, Olavo e Celina passam a noite juntos, surpreendendo Eugênio. Marina vende informações para Maria de Fátima, que descobre o romance. Já César despreza Fátima, que chega a se humilhar por ele.



Quinta-feira, 11 de setembro – Capítulo 142



César manda Maria de Fátima seguir sua vida. Ivan e Raquel finalizam os preparativos para a agência de turismo. Marco Aurélio é avisado de que a Polícia Federal prepara uma batida na Essenza e corre para esconder provas. Heleninha convida Tiago para expor na galeria, e Marco Aurélio suspeita de Odete pela denúncia.



Sexta-feira, 12 de setembro – Capítulo 143



Afonso pede a Heleninha que cuide dos filhos caso ele falte. Estéban flagra Olavo e Celina juntos, enquanto Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Luciano pede Daniela em casamento e recebe a aprovação dos pais, mas Consuêlo ameaça não comparecer à cerimônia se Aldeíde for convidada. Odete exige provas contra Marco Aurélio, e Vilma oferece ajuda a Ivan para alavancar a agência.



Sábado, 13 de setembro – Capítulo 144



O clima esquenta no casamento de Daniela. André se recusa a ir sem Aldeíde, e Odete é derrotada em reunião da TCA, para alegria de Mário Sérgio. Freitas é pressionado a delatar Marco Aurélio e decide procurar Odete para negociar uma delação premiada. A empresária, por sua vez, marca encontro misterioso com dois homens suspeitos.