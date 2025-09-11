DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Presidente da Coreia do Sul diz que empresas terão dificuldades para investir nos EUA

11/09/2025 | 08:45
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, afirmou nesta quinta-feira que empresas do país enfrentarão dificuldades para manter investimentos diretos nos Estados Unidos se o sistema de vistos para trabalhadores sul-coreanos não for melhorado.

O presidente deu a declaração em uma entrevista coletiva sobre a detenção de mais de 300 trabalhadores sul-coreanos, no dia 4, em uma fábrica da Hyundai na Geórgia.

Lee disse que os trabalhadores envolvidos no episódio chegarão a Seul na sexta-feira, 12. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.