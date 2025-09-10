DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Internacional Titulo Após atentado

Trump diz que o conservador Charlie Kirk faleceu após ser baleado

'Melania e eu expressamos as nossas condolências à sua bela esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!', escreveu o presidente

10/09/2025 | 17:56
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


O influenciador trumpista Charlie Kirk faleceu após ser baleado em um evento em Utah, segundo informou há pouco o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Ninguém compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora já não está entre nós. Melania e eu expressamos as nossas condolências à sua bela esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!", escreveu Trump na rede social Truth.


