Trump diz que o conservador Charlie Kirk faleceu após ser baleado

O influenciador trumpista Charlie Kirk faleceu após ser baleado em um evento em Utah, segundo informou há pouco o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Ninguém compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora já não está entre nós. Melania e eu expressamos as nossas condolências à sua bela esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!", escreveu Trump na rede social Truth.