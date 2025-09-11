‘Figurino em Cenas para Crianças’ chega a Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com o Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som de São Paulo), oferece nesta sexta-feira (12), às 14h, a oficina Figurino em Cenas para Crianças, com a figurinista Maria Cecília Amaral. A atividade ocorrerá no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro – Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Centro –, com duração de quatro horas, voltada a crianças de 10 a 14 anos. Não é necessária inscrição prévia.

A oficina tem como objetivo fazer introdução ao universo do figurino para crianças e adolescentes, explorando diferentes processos de criação de trajes para personagens de clássicos da literatura. A atividade parte da análise de produções audiovisuais, teatrais e cinematográficas.

A oficineira Maria Cecília Amaral é figurinista, diretora de arte e artista educadora. Mestra em Artes Cênicas pela USP (Universidade de São Paulo), possui formação em moda e especialização em cenografia e figurino.

LEIA TAMBÉM:

Palhaço Picuinha chega a Diadema com espetáculo gratuito neste sábado (13)