Palhaço Picuinha chega a Diadema com espetáculo gratuito neste sábado (13)

A atração, gratuita, faz parte da programação de 15 anos do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes da apresentação
Diadema recebe neste sábado, 13 de setembro, o espetáculo Entre Risos, às 16h, no Centro Cultural Diadema & Teatro Clara Nunes. A atração, gratuita, faz parte da programação de 15 anos do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes da apresentação.
O solo, de 50 minutos, é idealizado e encenado por Nico Serrano, da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ!, de São Paulo. A história acompanha o palhaço Picuinha, que aguarda sua vez nos bastidores de um espetáculo circense. Sozinho e curioso, ele interage com os objetos de cena e transforma a espera em momentos de humor físico para o público, utilizando palhaçaria, mágica, sapateado, equilibrismo e manipulação de bonecos.
A encenação prioriza a expressão corporal, com pouca fala. Quando ocorre, é por meio de risos e grommelots — sons onomatopaicos típicos do teatro satírico. A sonoplastia acompanha as ações do personagem, enquanto um locutor, em determinados momentos, anuncia as próximas atrações do circo.
O espetáculo estreou nacionalmente em 2015, no Mato Grosso, e foi apresentado em festivais no Peru e no México. Após oito anos fora de circulação, retornou aos palcos em 2024, contemplado pelos editais ProAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e Fomento ao Circo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.
Segundo Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, o programa Diversão em Cena busca promover acesso à cultura e inclusão social, criando experiências culturais desde a infância.
A apresentação tem patrocínio da Fundação ArcelorMittal, com apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas – ProAC ICMS. A produção é da Mina Cultural, com apoio da Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Cultura.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.