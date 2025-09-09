Palhaço Picuinha chega a Diadema com espetáculo gratuito neste sábado (13)

Diadema recebe neste sábado, 13 de setembro, o espetáculo Entre Risos, às 16h, no Centro Cultural Diadema & Teatro Clara Nunes. A atração, gratuita, faz parte da programação de 15 anos do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes da apresentação.



O solo, de 50 minutos, é idealizado e encenado por Nico Serrano, da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ!, de São Paulo. A história acompanha o palhaço Picuinha, que aguarda sua vez nos bastidores de um espetáculo circense. Sozinho e curioso, ele interage com os objetos de cena e transforma a espera em momentos de humor físico para o público, utilizando palhaçaria, mágica, sapateado, equilibrismo e manipulação de bonecos.



A encenação prioriza a expressão corporal, com pouca fala. Quando ocorre, é por meio de risos e grommelots — sons onomatopaicos típicos do teatro satírico. A sonoplastia acompanha as ações do personagem, enquanto um locutor, em determinados momentos, anuncia as próximas atrações do circo.



O espetáculo estreou nacionalmente em 2015, no Mato Grosso, e foi apresentado em festivais no Peru e no México. Após oito anos fora de circulação, retornou aos palcos em 2024, contemplado pelos editais ProAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e Fomento ao Circo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.



Segundo Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, o programa Diversão em Cena busca promover acesso à cultura e inclusão social, criando experiências culturais desde a infância.



A apresentação tem patrocínio da Fundação ArcelorMittal, com apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas – ProAC ICMS. A produção é da Mina Cultural, com apoio da Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Cultura.