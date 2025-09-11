SP Open: Bia Haddad e Laura Pigossi fazem duelo brasileiro por vaga

O SP Open de Tênis vive nesta quinta-feira (11) um dos momentos mais aguardados do torneio WTA 250 em São Paulo: o confronto entre Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi. As duas brasileiras entram em quadra no Parque Villa-Lobos em busca de uma vaga nas quartas de final, encerrando a programação do dia na Quadra Central Maria Esther Bueno.



A expectativa é alta não apenas pelo caráter decisivo do jogo, mas também pelo histórico das atletas. Será o quarto encontro entre Bia e Laura no circuito profissional, todos com equilíbrio nos sets, mas com vantagem de três vitórias para a número 1 do Brasil. “É uma adversária que conheço bem desde o juvenil. Sei que será uma batalha e estou preparada para dar o meu máximo”, afirmou Bia após a estreia com vitória sobre a italiana Miriana Tona. Pigossi, por sua vez, avançou ao vencer a americana Elizabeth Mandlik.



O dia em São Paulo começa às 15h com o duelo entre a turca Berfu Cengiz e a mexicana Renata Zarazua, que definirá justamente a adversária da vencedora do confronto brasileiro.



Brasileiras em destaque



Além do aguardado duelo, a jovem Ana Candiotto volta à quadra depois de conquistar sua primeira vitória em torneios WTA 250. A paulista de 19 anos encara a húngara Panna Udvardy, oitava cabeça de chave, às 17h30, em sua estreia na principal quadra do evento.



No torneio de duplas, a torcida brasileira acompanha Luisa Stefani, ao lado da parceira húngara Timea Babos. Favoritas ao título, elas enfrentam nesta quinta a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazua na Quadra 1. Stefani e Babos venceram na estreia a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia por 6/4 e 6/4, em 1h25 de jogo.



“Foi especial sentir a energia da torcida em casa. Nem sempre jogamos nosso melhor tênis, mas a vitória e esse apoio fizeram toda a diferença”, disse Stefani. Babos destacou as dificuldades que enfrentou até chegar a São Paulo após o US Open: “Depois da viagem mais complicada da minha vida, estou feliz de estar aqui. Jogar com a Lu e diante desse público é uma honra”.



Ainda nas duplas, a parceria de Laura Pigossi com Ingrid Martins já está nas semifinais após a desistência da mexicana Victoria Rodríguez, lesionada nas costas.



Eala embalada e Naná eliminada



Outra atração da rodada foi a filipina Alexandra Eala, que manteve o embalo do título conquistado em Guadalajara na semana passada. Com parciais de 6/1 e 6/4 sobre a argentina Julia Riera, ela se classificou às quartas de final e agora enfrenta a indonésia Janice Tjen, vencedora diante da eslovaca Martina Okalova por 6/1 a 6/0.



Já a jovem brasileira Nauhany Silva, a Naná, de apenas 15 anos, se despediu da competição. Depois da histórica vitória em sua estreia em torneios WTA 250, ela foi superada pela argentina Solana Sierra, segunda cabeça de chave, por 6/0 e 6/4. “Comecei nervosa e não consegui ser tão agressiva no primeiro set. No segundo, melhorei e equilibrei mais, mas a Solana foi muito firme”, analisou a promessa brasileira.



Sierra agora enfrenta a britânica Francesca Jones, que passou pela americana Whitney Osuigwe por 6/4 e 7/6(6).



Programação desta quinta-feira (11)

Quadra Central Maria Esther Bueno



15h00: Berfu Cengiz (TUR) x [5] Renata Zarazua (MEX)



17h30: [WC] Ana Candiotto (BRA) x [8] Panna Udvardy (HUN)



Encerrando a rodada: [1] Beatriz Haddad Maia (BRA) x Laura Pigossi (BRA)



Quadra 1



15h00: [4] Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP) x Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)



Seguido de: Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) / Lian Tran (NED) x [2] Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)



Após descanso: [1] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) x Solana Sierra (ARG) / Renata Zarazua (MEX)



Resultados da quarta-feira (10)



Simples



[6] Francesca Jones (GBR) d. Whitney Osuigwe (USA) – 6/4 7/6(6)



Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) d. [Q] Victoria Rodríguez (MEX) – 7/5 6/1



Janice Tjen (INA) d. [Q] Martina Okalova (SVK) – 6/1 6/0



[2] Solana Sierra (ARG) d. Nauhany Silva (BRA) – 6/0 6/4



Duplas



[1] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) d. Alicia Barnett (GBR) / Eliane Lechemia (FRA) – 6/4 6/4



[Alt] Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) / Lian Tran (NED) d. Haley Giavera (USA) / Rasheeda McAdoo (USA) – 6/2 7/5



[2] Emily Appleton (GBR) / Isabelle Havelag (NED) d. Madeleine Brooks (GBR) / Jessica Failla (USA) – 6/3 6/1



[3] Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA) d. Leolia Jeanjean (FRA) / Victoria Rodríguez (MEX) – W.O.