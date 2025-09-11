Bia Haddad avança no SP Open e garante quarteto brasileiro nas oitavas

O SP Open teve noite de festa brasileira nessa terça-feira (9), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A número 1 do país, Beatriz Haddad Maia, estreou com vitória diante da italiana Miriana Tona e confirmou a presença de quatro brasileiras nas oitavas de final do torneio WTA 250.



Em seu primeiro jogo no torneio disputado em sua cidade natal, Bia dominou completamente a rival e precisou de apenas 1h16 para fechar o placar por 6/1 e 6/1. Após a partida, escreveu uma mensagem em homenagem aos avós na câmera e se emocionou ao falar sobre a família diante da torcida que lotou a quadra central, batizada nesta semana com o nome de Maria Esther Bueno.



Com o resultado, Haddad Maia se junta a Laura Pigossi, Nauhany “Naná” Silva e Ana Candiotto na lista de brasileiras classificadas às oitavas. O próximo compromisso da paulista será justamente contra Pigossi, sua companheira de várias batalhas desde os tempos de juvenil.

“Conheço muito bem a Laura, é uma lutadora e tenho certeza de que será um jogo duro”, avaliou.



Noite de estreia e emoção com Alexandra Eala



Antes da vitória de Bia, quem brilhou na quadra central foi a filipina Alexandra Eala. Campeã de um torneio no México na semana anterior, ela manteve o embalo e derrotou a francesa Yasmine Mansouri em apenas 1h10, por 6/0 e 6/2.

Carismática, a jovem escreveu “filiprima” na câmera em agradecimento ao público, que a acolheu com entusiasmo em sua primeira apresentação no Brasil. “Jogar à noite, com tanta gente torcendo, foi especial. Vou guardar esse momento”, disse Eala.



Homenagem às pioneiras brasileiras



O torneio também foi marcado por uma cerimônia em tributo às tenistas do país que alcançaram o top 100 do ranking mundial. Foram homenageadas Niege Dias, Teliana Pereira, Patricia Medrado, Dadá Vieira, Gisele Miró, Vanessa Menga e Paula Gonçalves, além da própria Maria Esther Bueno, maior nome da história do tênis brasileiro. O evento contou com a presença de Pedro Bueno, sobrinho da multicampeã, e oficializou o nome da quadra central.



Próximos jogos: Naná e Stefani em ação



A programação desta quarta-feira (10) começa às 15h. Na quadra central, o primeiro jogo coloca frente a frente a americana Whitney Osuigwe e a britânica Francesca Jones, cabeça 6 do torneio. Na sequência, às 17h30, a brasileira Nauhany Silva, a Naná, encara a argentina Solana Sierra, segunda favorita ao título, em busca de vaga nas quartas de final. Logo depois, será a vez de Eala retornar à quadra contra a argentina Julia Riera.



Nas duplas, a expectativa fica por conta da estreia da medalhista olímpica Luisa Stefani, que joga ao lado da húngara Timea Babos na Quadra 1, contra a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia. Mais tarde, Laura Pigossi volta à quadra em parceria com Ingrid Martins, enfrentando a francesa Leolia Jeanjean e a mexicana Victoria Rodríguez.