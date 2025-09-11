Saúde de Diadema tem projeto piloto de Fast Track na UPA Centro

Diadema está em uma nova fase de reestruturação dos atendimentos na rede de saúde. Após solucionar o problema das macas nos corredores do Hospital Municipal, a Pasta de Saúde implementou projeto piloto do sistema Fast Track na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro, o qual separa casos de baixa e alta complexidade para agilizar o atendimento.

Em entrevista ao podcast Política em Cena, do Diário, o secretário de Saúde da cidade, Antonio Carlos do Nascimento, afirmou que a Pasta está desenvolvendo estratégias para implantar o sistema na rede municipal. Segundo o secretário, atualmente a saúde já adota o Protocolo de Manchester, que classifica os pacientes em cinco categorias representadas por cores — vermelho, laranja, amarelo, verde e azul — indicando a gravidade e o tempo máximo de espera para atendimento.

“Hoje já utilizamos o Manchester nas nossas unidades de saúde. Quanto ao Fast Track, temos um ensaio na UPA Centro, criando uma dinâmica (para implementação), mas não é um processo simples. Envolve muita perspicácia (da equipe), porque vai dar velocidade aos atendimentos que temos compreensão de pouca gravidade. É aquele paciente que vai ficar poucos minutos e ser liberado com a medicação. Então, precisamos ter muito cuidado e zelo para que não ocorram equívocos”, pontuou.

Durante o podcast, o secretário também destacou a implementação do AME+ (Ambulatório Médico de Especialidades), iniciativa que fortalece o plano de ocupação do Quarteirão da Saúde, espaço que ficou subutilizado por muitos anos.

Segundo Nascimento, os AMEs do governo do Estado seguem critérios específicos, inclusive o populacional. No caso do Grande ABC, já existem unidades em Mauá e Santo André, o que, do ponto de vista da população, indicaria que a região já está adequadamente contemplada com os AMEs necessários, o que inviabiliza Diadema receber um ambulatório sob a tutela da Secretaria Estadual da Saúde.

“O que estamos em vias de fechar é um convênio, e esperamos que o governador (Tarcísio de Freitas, Republicanos) honre esse compromisso, em que existirá um financiamento do Estado em R$ 2 milhões mensais para que possamos investir no Quarteirão da Saúde, a fim de aumentar o número de consultas em especialidades”, afirmou o secretário. A entrevista completa está disponível nos canais digitais do Diário.

