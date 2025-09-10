Diadema firma parceria com FMABC para ampliar atendimentos em oftalmologia

A Prefeitura de Diadema firmou, na manhã desta quarta-feira (10), um Termo de Cooperação Técnica com o Centro Oftalmológico da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). O acordo visa ampliar o acesso a atendimentos para moradores da cidade que estão em fila de espera e deve garantir cerca de 1.000 novas consultas e 150 cirurgias mensais.

A cerimônia de assinatura ocorreu no Salão Nobre da FMABC, em Santo André, e contou com a presença do prefeito Taka Yamauchi (MDB) e do reitor da faculdade David Uip. Durante o evento, o prefeito destacou a crescente demanda por atendimentos médicos na cidade.

“São 120 mil exames pendentes, que foram herdados da gestão anterior. Ou seja, 120 mil pessoas sem exames, sem consultas especializadas, com falhas no fornecimento de medicamentos e na realização de atendimentos. Quando conseguimos parcerias tão valiosas como essa da FMABC, que se dispõe a ajudar nosso município, isso traz esperança, dignidade e respeito para a população, o que é extremamente gratificante”, afirmou Taka Yamauchi.

O chefe do Executivo ainda lembrou a fila existente na cidade para cirurgias oftalmológicas. “Só em oftalmologia, em cirurgias como catarata, nós temos uma demanda avançada, de mais de 1.700 pessoas. E quando temos esse ensejo, ficamos preocupados em dar uma solução”, acrescentou o gestor municipal.

O reitor da FMABC e médico infectologista, David Uip, reforçou a disposição da instituição em colaborar com a iniciativa. “Estamos prontos para apoiar a Prefeitura de Diadema. Temos a expertise acadêmica e profissional necessária para contribuir com a melhoria da saúde da população”, declarou Uip.

O coordenador do curso de Oftalmologia da FMABC, Vagner Loduca, explicou que os locais de atendimento serão definidos conforme as necessidades dos pacientes. “A oftalmologia abrange várias subespecialidades, que exigem diferentes tipos de infraestrutura, como centros cirúrgicos e outros recursos. Alguns atendimentos serão realizados em Santo André, na própria FMABC, enquanto outros acontecerão em Diadema, de acordo com a especificidade do caso”, detalhou Loduca.