Programa de intercâmbio seleciona 5 alunos da região

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) liberou a lista com os 500 estudantes da rede estadual de ensino que integram o primeiro grupo de intercambistas do programa Prontos pro Mundo em 2026. No Grande ABC, sete alunos foram selecionados, sendo um de cada município: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá.

A cada ano, o programa de intercâmbio do Governo do Estado leva 1.000 estudantes para uma experiência de três meses em high school (etapa semelhante ao ensino médio) em países de língua inglesa, como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.

Concorreram às 500 vagas do intercâmbio 26 mil estudantes matriculados na 1ª série do ensino médio da rede estadual. De acordo com a Seduc, foram classificados para a prova de seleção, os alunos que estão matriculados na nessa etapa de ensino, que fizeram o Saresp em 2024, tiveram ao menos 90% de frequência no ano passado e obtiveram certificado nível 3 (ou superior) do curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.

As primeiras viagens do Prontos pro Mundo aconteceram no primeiro semestre deste ano. No total, entre as duas chamadas, foram selecionados quase 1.000 estudantes, sendo 44 do Grande ABC. O intercâmbio é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc.

Durante a estadia no exterior, os jovens também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.

LEIA TAMBÉM:

São Caetano é única cidade do Grande ABC fora do racionamento noturno