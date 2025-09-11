Aliado de Trump, Charlie Kirk é baleado durante evento em universidade de Utah

Charlie Kirk, influente líder conservador norte-americano e diretor-executivo da organização TPUSA (Turning Point USA), foi atingido por disparos nesta quarta-feira (10) enquanto participava de um evento na Utah Valley University. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele é surpreendido pelos tiros, enquanto discursava em uma tenda no pátio da instituição.

Nas imagens, também é possível ver estudantes correndo em meio ao som dos disparos. O encontro fazia parte da American Comeback Tour, promovida pelo braço local da TPUSA. A assessoria de imprensa da entidade confirmou à imprensa internacional que Kirk foi alvejado, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O governador de Utah, Spencer Cox, usou as redes sociais para afirmar que seguirá divulgando atualizações sobre o caso e garantiu que “os responsáveis serão totalmente responsabilizados”.

A polícia universitária confirmou que os disparos partiram de um prédio próximo ao local onde Kirk falava. Segundo um porta-voz da instituição, ele havia iniciado a palestra havia cerca de 20 minutos quando foi atingido. O ativista foi retirado do campus por sua equipe de segurança, e a área foi evacuada.

O presidente Donald Trump escreveu em sua rede, Truth Social, pedindo orações para Kirk e o chamando de “um grande homem, de cima a baixo”. Vice-presidente, JD Vance também se manifestou desejando força ao dirigente.

Pouco antes do tiroteio, Kirk havia publicado no X (antigo Twitter) uma mensagem em tom de entusiasmo sobre o evento em Utah, dizendo que o público estava “preparada e pronta para a primeira parada do American Comeback Tour.”.

