DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Órgão fiscalizador dos EUA revisará coleta e divulgação de dados em meio à pressão de Trump

10/09/2025 | 15:59
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 10, a abertura de uma revisão do que chama de "desafios" no processo de coleta e divulgação de importantes dados econômicos.

O procedimento acontece em meio à campanha da Casa Branca contra revisões frequentes em indicadores do mercado de trabalho.

No mês passado, o presidente norte-americano, Donald Trump, demitiu a então comissária do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS), Erika McEntarfer, após a decepção com números do relatório de emprego, o payroll.

O Inspetor Geral funciona como uma espécie de controladoria interna que fiscaliza as agências do governo. Em carta, o órgão disse que focará nos desafios e estratégias de mitigação para a coleta dos índices de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e ao produtor (PPI, na sigla em inglês), além da coleta e divulgação, incluindo revisão, do payroll mensal.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.