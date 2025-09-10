Órgão fiscalizador dos EUA revisará coleta e divulgação de dados em meio à pressão de Trump

O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 10, a abertura de uma revisão do que chama de "desafios" no processo de coleta e divulgação de importantes dados econômicos.

O procedimento acontece em meio à campanha da Casa Branca contra revisões frequentes em indicadores do mercado de trabalho.

No mês passado, o presidente norte-americano, Donald Trump, demitiu a então comissária do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS), Erika McEntarfer, após a decepção com números do relatório de emprego, o payroll.

O Inspetor Geral funciona como uma espécie de controladoria interna que fiscaliza as agências do governo. Em carta, o órgão disse que focará nos desafios e estratégias de mitigação para a coleta dos índices de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e ao produtor (PPI, na sigla em inglês), além da coleta e divulgação, incluindo revisão, do payroll mensal.