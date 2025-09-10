Torcida de Diadema prepara bandeira em homenagem ao aniversário do Corinthians

A Estopim da Fiel, torcida organizada do Corinthians com sede em Diadema, prepara para o jogo contra o Athético-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, mais uma edição do projeto Bandeiras do Centenário, criado em 2010 para celebrar a história alvinegra e o aniversário do time. A ação desta quarta-feira (10) consiste em expor, ao redor do campo, nas arquibancadas, bandeiras que retratam títulos, ídolos e símbolos marcantes do clube. Ano passado, a entidade celebrou a Fé Alvinegra. Neste ano, minutos antes do início da partida, será revelada a 115ª bandeira da coleção.

Segundo Carol Torquato, diretora de comunicação da Estopim da Fiel, a iniciativa reforça a ligação entre a torcida e a história do Corinthians. “Cada bandeira representa um capítulo da trajetória do clube e da paixão que o torcedor carrega. É uma forma de mostrar que, ano após ano, seguimos construindo memórias que permanecem no coração da Fiel, sempre pensando em dar ao time nosso amor e apoio incondicional”, explica.

A ação mobiliza mais de 140 integrantes da organizada e já levou ao campo, em sua primeira edição, 100 bandeiras pintadas à mão em mutirão. Hoje, o trabalho conta com o apoio de tecnologias digitais, mas mantém o mesmo espírito coletivo, acrescentando ano a ano, uma nova peça da coleção.

Para Fabrício de Souza, presidente da Estopim da Fiel, a celebração é também um gesto de apoio ao time. “O aniversário do Corinthians é sempre uma data especial, e essa ação mostra a força da nossa torcida em valorizar o passado e, ao mesmo tempo, incentivar os jogadores dentro de campo, no presente. Queremos que o evento envolva todo o estádio e seja mais um combustível para o elenco em busca de bons resultados”, destaca.