Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, escalações e horário

Com vantagem no placar, o Corinthians recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, em Curitiba, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Gui Negão, e agora precisa apenas de um empate para confirmar presença nas semifinais.

Depois de eliminar o Novorizontino na terceira fase e o Palmeiras nas oitavas, a equipe do técnico Dorival Júnior sonha em chegar à semifinal pela quarta vez consecutiva. O clube não conquista a Copa do Brasil desde 2009 e vê no torneio uma chance de encerrar o jejum. No último fim de semana, pelo Brasileirão, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Palmeiras e ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos.

Para o duelo, Dorival ganha reforços importantes: Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay estão à disposição. Em contrapartida, o volante Raniele segue no departamento médico, tratando lesão na coxa, e o atacante peruano André Carrillo ainda se recupera de cirurgia no tornozelo.

O Athletico-PR, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O time paranaense chega motivado após vencer o Botafogo-SP por 3 a 1 no último sábado (6), pela Série B, onde ocupa a 8ª colocação com 36 pontos.

Sem o técnico Odair Hellmann, expulso na partida de ida, o Furacão será comandado pelo auxiliar Fábio Moreno. O Rubro-Negro ainda tem problemas médicos: Isaac e Léo estão fora, enquanto Arthur Dias, João Cruz, Raul e Julimar são dúvidas.

Quem avançar enfrentará nas semifinais o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. No primeiro jogo, a Raposa venceu por 2 a 0, com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, e decide a vaga em casa, no Mineirão, nesta quinta-feira (11).

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Aguirre e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.

Técnico: Fábio Moreno

Serviço do jogo

Data e horário: quarta-feira, 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)