Luiz Fux usa peruca? Cabelo do ministro rouba a cena em julgamento no STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus no STF ganhou repercussão não apenas pelos argumentos jurídicos, mas também por um detalhe curioso que chamou atenção nas redes sociais: o cabelo do ministro Luiz Fux. Durante a leitura do voto pela anulação do processo, internautas fizeram diversos comentários bem-humorados sobre o visual do magistrado.



Entre os comentários mais compartilhados, houve quem afirmasse: “Na minha cabeça o Fux é controlado pela peruca” e também “as únicas duas preocupações do Ministro Fux no Julgamento: 1 - O visto 2 - A peruca. Fux apoia golpistas?” Houve ainda quem brincasse: “Alguém falou que o Fux votou 'não' porque faz a manutenção da peruca nos Estados Unidos” e “se o Flávio Dino puxar a peruca do Luiz Fux no intervalo, eu (passo pano)”. Outros memes sugeriam: “Se eu fosse o Xandão (o ministro Alexandre de Moraes), arrancava a peruca do Fux e colocava nele” ou “o peruca de espanador Luiz Fux pode votar não à vontade, mas logo depois vem aí o voto dela (Carmen Lúcia)”.



A repercussão seguiu com observações irônicas, como “acho sempre irônico que o Fux e sua peruca são rivais de um careca” e “Luiz Fux passando a mão na cabeça tipo ‘meu Deus, eu tô falando isso mesmo? Que merda’ kkkkk… ou será que é para ter certeza que a peruca está na cabeça?”



Entre os internautas mais criativos, surgiram comentários sobre política e conspiração: “Luiz Fux aposta todas as fichas que Bolsonaro ou um dos seus irá se eleger para presidência em 2026. O que Fux deve para o Bolsonaro? Com certeza muito mais que uma peruca.” E para finalizar, alguns fizeram uma avaliação categórica, ainda que bem-humorada, afirmando: “Esse cara é mais patético que a peruca dele!!!!!!! Senhor Fux, você é patético!!!!!!!!!!!!!”

Apesar de toda a brincadeira, não há indícios de que o ministro Luiz Fux use peruca.